Крупная авария на железной дороге в Башкирии

Posted 3 ноября, 04:21
Published 3 ноября, 04:21
Modified 3 ноября, 04:23
Updated 3 ноября, 04:23
Сегодня ночью на железной дороге из Иглино в Дему случилось ЧП. С рельс сошел поезд, груженный углем. 22 вагона оказались в овраге под железнодорожной насыпью. Отмечается, что пострадавших или погибших нет. На месте работают спасатели и следователи. Специалистам предстоит выяснить причину аварии. По предварительной версии мог быть дефект железнодорожного полотна. Также там работает исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора.
По словам очевидцев, авария сопровождалась громким звуком.
— Там такой грохот был сильный, что я подумал о взрыве, подбежал посмотреть, смотрю, вагоны лежат, огня нигде нет. Странная авария конечно. Нарочно такое не придумаешь, — сообщил очевидец.