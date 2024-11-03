Крупная авария на железной дороге в Башкирии

Сегодня ночью на железной дороге из Иглино в Дему случилось ЧП. С рельс сошел поезд, груженный углем. 22 вагона оказались в овраге под железнодорожной насыпью. Отмечается, что пострадавших или погибших нет. На месте работают спасатели и следователи. Специалистам предстоит выяснить причину аварии. По предварительной версии мог быть дефект железнодорожного полотна. Также там работает исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора.