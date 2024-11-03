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Posted 3 ноября, 04:21

Published 3 ноября, 04:21

Modified 3 ноября, 04:23

Updated 3 ноября, 04:23

Крупная авария на железной дороге в Башкирии

Крупная авария на железной дороге в Башкирии

3 ноября 2024, 04:21
Фото: МЧС России по РБ.
Под Уфой с рельс сошли 22 вагона с углем, сообщает транспортная прокуратура.

Сегодня ночью на железной дороге из Иглино в Дему случилось ЧП. С рельс сошел поезд, груженный углем. 22 вагона оказались в овраге под железнодорожной насыпью. Отмечается, что пострадавших или погибших нет. На месте работают спасатели и следователи. Специалистам предстоит выяснить причину аварии. По предварительной версии мог быть дефект железнодорожного полотна. Также там работает исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора.

По словам очевидцев, авария сопровождалась громким звуком.

— Там такой грохот был сильный, что я подумал о взрыве, подбежал посмотреть, смотрю, вагоны лежат, огня нигде нет. Странная авария конечно. Нарочно такое не придумаешь, — сообщил очевидец.

Видео: UTV.
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