Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии

Posted 31 октября, 14:50
Published 31 октября, 14:50
Modified 31 октября, 14:52
Updated 31 октября, 14:52
Как пишут Telegram-каналы, ЧП случилось в Аургазинском районе Башкирии — вблизи села Толбазы. На кадрах проезжавшего мимо водителя можно увидеть «КамАЗ», перевёрнутый на обочине.
Часть трассы при этом засыпана зерном, которое, судя по всему, перевозил большегруз в прицепе. На записи также можно заметить человека, сметающего зерно от полос движения к разделительной, чтобы не создавать помех транспортному потоку.
Официальные ведомства пока инцидент не комментировали. Информацию о причинах ЧП и пострадавших на момент публикации экстренные службы не сообщали.