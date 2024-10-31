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Posted 31 октября, 14:50

Published 31 октября, 14:50

Modified 31 октября, 14:52

Updated 31 октября, 14:52

Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии

Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии

31 октября 2024, 14:50
Фото: Ufa_rb / Telegram.
ДТП с большегрузом в четверг, 31 октября, произошло на одной из трасс Башкортостана — сообщают очевидцы.

Как пишут Telegram-каналы, ЧП случилось в Аургазинском районе Башкирии — вблизи села Толбазы. На кадрах проезжавшего мимо водителя можно увидеть «КамАЗ», перевёрнутый на обочине.

Часть трассы при этом засыпана зерном, которое, судя по всему, перевозил большегруз в прицепе. На записи также можно заметить человека, сметающего зерно от полос движения к разделительной, чтобы не создавать помех транспортному потоку.

Официальные ведомства пока инцидент не комментировали. Информацию о причинах ЧП и пострадавших на момент публикации экстренные службы не сообщали.

Видео: Ufa_rb / Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе большегруз врезался в автобус, перевозивший пассажиров.

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