Последствия

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Ноябрь
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
Октябрь
Видео. Стремление к красоте изуродовало уфимку
31 октября, 05:34
Август
Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей
12 августа, 05:22
Уфа поплыла
8 августа, 12:55
Видео. Уфа поплыла
1 августа, 15:06
Июль
Потоп в Башкирии — последние новости
31 июля, 13:19
Видео. Башкирию продолжает смывать
В результате сильных дождей уровень воды в реке Башарт значительно поднялся, что привело к разрушению дорог и мостов в Бурзянском районе, сообщает главное управление МЧС России по РБ.
26 июля, 12:02
Видео. Град побил всё в Башкирии
Жители региона с ужасом и вздохами сожаления осматривают последствие выпадения ледяных осадков и делятся кадрами в соцсетях.
23 июля, 05:46
Июнь
Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана
27 июня, 10:10
Острые ощущения: в Башкирии дети застряли на колесе обозрения
16 июня, 16:20

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