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Posted 27 сентября, 05:45

Published 27 сентября, 05:45

Modified 27 сентября, 08:06

Updated 27 сентября, 08:06

Уфимцы получили нулевые квитанции за ЖКХ

Уфимцы получили нулевые квитанции за ЖКХ

27 сентября 2024, 05:45
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Уфе разослали щедрые платежки — о нововведениях сообщает Фонд капитального ремонта Башкирии.

Жители Уфы обсуждают необычные квитанции на оплату капитального ремонта. На первый взгляд, документ выглядит привычно: лицевая сторона оформлена стандартно, но стоит перевернуть его — и вот тут начинается интересное. На обратной стороне отсутствуют привычные суммы и данные для оплаты, а вместо этого указано, что взнос за сентябрь 2024 года будет включен в Единый платежный документ (ЕПД) от ООО «ЕИРЦ РБ».

Фонд капитального ремонта Башкирии разъясняет ситуацию: начиная с 1 октября 2024 года, взносы на капитальный ремонт будут объединены с другими жилищно-коммунальными платежами в единый документ. Это решение призвано упростить процесс оплаты для жителей города. Однако многие уфимцы выражают недовольство по поводу изменения формата получения квитанций.

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По словам представителей Фонда, если ранее была оформлена подписка на получение квитанций в электронном виде, они продолжат поступать в прежнем формате. Для тех же, кто предпочитает получать бумажные документы, важно знать — отдельные квитанции больше не будут направляться. Размер взноса и порядок его оплаты останутся без изменений: жители должны будут оплачивать услуги до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.

Кроме того, новый формат подразумевает использование QR-кодов для упрощения процесса оплаты. Способы расчетов также остаются прежними, а денежные средства поступят на лицевой счёт регионального оператора.

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