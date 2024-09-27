Уфимцы получили нулевые квитанции за ЖКХ

По словам представителей Фонда, если ранее была оформлена подписка на получение квитанций в электронном виде, они продолжат поступать в прежнем формате. Для тех же, кто предпочитает получать бумажные документы, важно знать — отдельные квитанции больше не будут направляться. Размер взноса и порядок его оплаты останутся без изменений: жители должны будут оплачивать услуги до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.