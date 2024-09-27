Уфимцы получили нулевые квитанции за ЖКХ

Posted 27 сентября, 05:45
Published 27 сентября, 05:45
Modified 27 сентября, 08:06
Updated 27 сентября, 08:06
Жители Уфы обсуждают необычные квитанции на оплату капитального ремонта. На первый взгляд, документ выглядит привычно: лицевая сторона оформлена стандартно, но стоит перевернуть его — и вот тут начинается интересное. На обратной стороне отсутствуют привычные суммы и данные для оплаты, а вместо этого указано, что взнос за сентябрь 2024 года будет включен в Единый платежный документ (ЕПД) от ООО «ЕИРЦ РБ».
Фонд капитального ремонта Башкирии разъясняет ситуацию: начиная с 1 октября 2024 года, взносы на капитальный ремонт будут объединены с другими жилищно-коммунальными платежами в единый документ. Это решение призвано упростить процесс оплаты для жителей города. Однако многие уфимцы выражают недовольство по поводу изменения формата получения квитанций.
По словам представителей Фонда, если ранее была оформлена подписка на получение квитанций в электронном виде, они продолжат поступать в прежнем формате. Для тех же, кто предпочитает получать бумажные документы, важно знать — отдельные квитанции больше не будут направляться. Размер взноса и порядок его оплаты останутся без изменений: жители должны будут оплачивать услуги до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.
Кроме того, новый формат подразумевает использование QR-кодов для упрощения процесса оплаты. Способы расчетов также остаются прежними, а денежные средства поступят на лицевой счёт регионального оператора.
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