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Posted 27 сентября, 06:50

Published 27 сентября, 06:50

Modified 27 сентября, 08:10

Updated 27 сентября, 08:10

«Приора» улетела с моста в Башкирии

«Приора» улетела с моста в Башкирии

27 сентября 2024, 06:50
Фото: Владимир Севастьянов
Сюжет
Башкирия
В Ишимбайском районе авария унесла жизни двух человек, сообщает в пятницу, 27 сентября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

На 4 километре автодороги Ишимбай-Совхоз «Нефтяник» водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, что привело к аварии.

Согласно предварительным данным, 36-летний местный житель, находясь за рулём своего автомобиля, допустил наезд на металлическое ограждение моста. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате удара машина превратилась в груду металла.

К сожалению, от полученных травм водитель и его 34-летний пассажир скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции начали расследование обстоятельств данного инцидента. Уже назначены экспертизы, которые помогут установить точные причины случившегося.

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Видео: Владимир Севастьянов.
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