«Приора» улетела с моста в Башкирии

Posted 27 сентября, 06:50
Published 27 сентября, 06:50
Modified 27 сентября, 08:10
Updated 27 сентября, 08:10
На 4 километре автодороги Ишимбай-Совхоз «Нефтяник» водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, что привело к аварии.
Согласно предварительным данным, 36-летний местный житель, находясь за рулём своего автомобиля, допустил наезд на металлическое ограждение моста. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате удара машина превратилась в груду металла.
К сожалению, от полученных травм водитель и его 34-летний пассажир скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции начали расследование обстоятельств данного инцидента. Уже назначены экспертизы, которые помогут установить точные причины случившегося.
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