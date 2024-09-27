Месси прилетит в Уфу

Posted 27 сентября, 07:26
Published 27 сентября, 07:26
Modified 27 сентября, 08:16
Updated 27 сентября, 08:16
Как стало известно, 17 октября Уфа станет свидетелем поединка, когда на ринг выйдет Данис Габдрафиков против камерунского боксера Месси Элайма.
Данис Габдрафиков, родом из Белебея и имеющий звание мастера спорта России, дебютировал на профессиональном ринге почти 3 года назад, 11 октября 2021 года. С тех пор он стремительно поднимается по карьерной лестнице, и теперь у него есть шанс продемонстрировать свои навыки на турнире «Ночь чемпионов IBA». В рамках этого события Габдрафиков откроет кард вечера бокса шестираундовым поединком в весе до 67 кг против опытного соперника из Камеруна — Месси Элайма (8-1, КО 5).
Интересно отметить, что «оригинальный» Месси уже успел оставить след в России — он был в Москве еще в 2017 году.
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