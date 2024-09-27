Месси прилетит в Уфу

Данис Габдрафиков, родом из Белебея и имеющий звание мастера спорта России, дебютировал на профессиональном ринге почти 3 года назад, 11 октября 2021 года. С тех пор он стремительно поднимается по карьерной лестнице, и теперь у него есть шанс продемонстрировать свои навыки на турнире «Ночь чемпионов IBA». В рамках этого события Габдрафиков откроет кард вечера бокса шестираундовым поединком в весе до 67 кг против опытного соперника из Камеруна — Месси Элайма (8-1, КО 5).