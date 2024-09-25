Уфимский пустырь отдают под застройку

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан обратилось в администрацию Уфы за выдачей разрешения на строительство в черте города. Региональные чиновники просмотрели для стройки участок земли в 3 238 м². Он расположен в Октябрьском районе Уфы, на пересечении улиц Сельская Богородская и Маршала Жукова.



Кадастровая стоимость огромного участка земли на Лихачёвской излучине составляет ₽8 793 728. Властями города предусмотрено его использование для следующих целей:

— Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

— Предприятия автосервиса АЗС, автосервисные предприятия, мойки.



Второй вариант использования и заинтересовал Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Для получения разрешения на строительство проекту региональных властей необходимо пройти этап общественных обсуждений. Они будут идти вплоть до 24 октября 2024 года. Возражения на стройку мэрия принимает до 14 октября 2024 года.