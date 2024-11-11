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Октябрьский район

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Ноябрь
Уфимец полгода молчал об унижении
11 ноября, 11:38
Октябрь
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
Уфимцам доверят вырубку деревьев
24 октября, 05:12
Юноши из Башкирии уходят в армию
22 октября, 06:32
В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд
16 октября, 08:47
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
Уфимскому фонтану написали стихи
11 октября, 05:14
Уфа погрузилась во тьму
4 октября, 18:11
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
Сентябрь
Скандал с аллей СВО в Уфе замяли
30 сентября, 04:30
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Уфимский пустырь отдают под застройку
25 сентября, 03:06
В Уфе перекроют ключевую улицу района
23 сентября, 13:51
По ₽10000 выдают в Башкирии
20 сентября, 08:38
Башкирия должна казне почти ₽7 млрд
19 сентября, 08:35
Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе
16 сентября, 09:04
Конец света объявили в Уфе
6 сентября, 08:56
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября, 07:23
Конец света наступит в части Уфы
4 сентября, 04:28
Август
Уфа осталась без горячей воды
29 августа, 07:02

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