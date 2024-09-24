Рогатый парад прошел в Башкирии

На записи видно, как пара лосей с легкой походкой уверенно движется по трассе в сторону леса. Один из них, заметив, что его снимают из машины, остановился и долго смотрел на любопытных зрителей. После небольшого «фотосета» лось повернулся и продолжил свой путь.