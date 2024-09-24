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Posted 24 сентября, 15:59

Published 24 сентября, 15:59

Modified 24 сентября, 19:54

Updated 24 сентября, 19:54

Рогатый парад прошел в Башкирии

Рогатый парад прошел в Башкирии

24 сентября 2024, 15:59
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Семейство лосей было замечено между Стерлибашевским и Миякинским районами, сообщают очевидцы в соцсетях во вторник, 24 сентября.

На записи видно, как пара лосей с легкой походкой уверенно движется по трассе в сторону леса. Один из них, заметив, что его снимают из машины, остановился и долго смотрел на любопытных зрителей. После небольшого «фотосета» лось повернулся и продолжил свой путь.

Социальные сети мгновенно отреагировали на этот случай.

— С природой (дикой, особенно) шутки плохи.
— Хорошо что под колеса не кинулись. Повезло и им и вам.
— Лоси часто встречаются по дороге в Башкирии, — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, в конце сентября, жители Стерлитамака стали свидетелями необычного зрелища — целое стадо козлов перебегало дорогу по всем правилам

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