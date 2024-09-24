Рогатый парад прошел в Башкирии

Posted 24 сентября, 15:59
Published 24 сентября, 15:59
Modified 24 сентября, 19:54
Updated 24 сентября, 19:54
На записи видно, как пара лосей с легкой походкой уверенно движется по трассе в сторону леса. Один из них, заметив, что его снимают из машины, остановился и долго смотрел на любопытных зрителей. После небольшого «фотосета» лось повернулся и продолжил свой путь.
Социальные сети мгновенно отреагировали на этот случай.
— С природой (дикой, особенно) шутки плохи.
— Хорошо что под колеса не кинулись. Повезло и им и вам.
— Лоси часто встречаются по дороге в Башкирии, — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, в конце сентября, жители Стерлитамака стали свидетелями необычного зрелища — целое стадо козлов перебегало дорогу по всем правилам