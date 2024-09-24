Бизнесу помогут газовать в Башкирии

Posted 24 сентября, 11:12
Published 24 сентября, 11:12
Modified 24 сентября, 11:59
Updated 24 сентября, 11:59
С 2020 по 2024 год в Башкортостане переоборудовали на использования газа как источника топлива 4 899 единиц транспорта, и в планах до января 2025 года — еще 2252. Радий Хабиров подчеркивает, что новые пассажирские автобусы теперь заказываются с газовым оборудованием изначально.
С 2019 по 2023 год для «Башавтотранса» было закуплено 330 автобусов на метане, а в 2024 году добавятся еще 88. Как считают эксперты, это позволяет не только снизить затраты на топливо, но и улучшить качество воздуха в городах.
Однако для успешного перехода на газ необходимо развивать инфраструктуру. В Республике уже функционирует 54 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), что ставит Башкортостан на второе место в России после Ростовской области.
Для поддержки предпринимателей власти выделяют субсидии на переоборудование автомобилей и компенсируют часть затрат на строительство новых АГНКС. В 2024 году предусмотрено выделение 468 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов для инвесторов, желающих участвовать в этом процессе. Участки под строительство таких заправок предоставляются без торгов, что значительно упрощает задачу для бизнеса.
Благодаря этой государственной поддержке в 2024 году в Башкортостане строятся 13 новых АГНКС в различных районах, включая Стерлитамакский, Иглинский, Мелеузовский, Уфимский, а также в Уфе, Октябрьском и Благовещенске.