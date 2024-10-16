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Октябрь
Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить
16 октября, 06:36
Видео. Никах со стрельбой устроили в Башкирии
15 октября, 12:32
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
Сентябрь
Видео. Стильные башкирские кураисты оказались круче Саши Белого
25 сентября, 05:19
Марки и Софии все чаще рождаются в Башкирии
19 сентября, 15:03
Уфимцы попали в прошлое на выборах
6 сентября, 07:03
Август
«Салават Юлаев» сменил форму
15 августа, 11:30
Седло Салавата Юлаева увезли в Абу-Даби
15 августа, 05:56
Башкирский мёд снова в центре внимания
14 августа, 07:26
В Башкирии ищут формулу успешной интеграции мигрантов
Сегодня, 2 августа, в Уфе Радий Хабиров провел заседание Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям, сообщает официальный сайт Главы РБ.
2 августа, 13:34

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