mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 15:33

Published 23 сентября, 15:33

Modified 23 сентября, 18:41

Updated 23 сентября, 18:41

Поезда помешают движению в Башкирии

Поезда помешают движению в Башкирии

23 сентября 2024, 15:33
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
С транспортными ограничениями водителям региона придётся столкнуться в сентябре, сообщили понедельник, 23 сентября, на ресурсах башкортостанского Минтранса.

По информации ведомства, 24–25 сентября рабочие будут менять оборудование на ж/д переездах под Стерлитамаком. Речь идёт о станциях Аллагуват и Ратат. В указанные даты ограничения для автотранспорта будут действовать с 09:00 до 21:00 — всё это время машины будут ездить лишь по одной полосе. При этом на короткое время дорогу могут закрыть полностью.

Пресс-служба ведомства дежурно принесла автолюбителям извинения за доставленные неудобства.

В Уфе на путях вспыхнул трамвай
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии на путях вспыхнул вагон трамвая — очевидец поделился с редакцией кадрами с места происшествия.

Читайте также:
«Фестиваль» «Уфа стоит» задумали на дорогах столицы БашкирииКак поедет транспорт на День города в УфеШкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Поезда#Перекрытия#Пресс-служба#Транспортные ограничения#Ж/д переезд
Подпишитесь
Популярное