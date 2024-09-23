Поезда помешают движению в Башкирии

По информации ведомства, 24–25 сентября рабочие будут менять оборудование на ж/д переездах под Стерлитамаком. Речь идёт о станциях Аллагуват и Ратат. В указанные даты ограничения для автотранспорта будут действовать с 09:00 до 21:00 — всё это время машины будут ездить лишь по одной полосе. При этом на короткое время дорогу могут закрыть полностью.