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Published Сегодня, 05:30

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Шкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья

Шкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья

22 августа 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
Малолетних «диверсантов» задержали в Белебеевском районе, сообщает МВД на транспорте.
Сюжет
Дети

На компанию подростков, кладущих на рельсы посторонние предметы в районе станции Аксаково, пожаловался очевидец — машинист поезда. На место вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, восьмиклассники клали на пути монетки, чтобы посмотреть, что случится.

Детскую шалость полицейские сочли угрозой безопасности для пассажиров и самих ребят. Стражи порядка составили на родителей школьников протоколы и назначили комиссию по делам несовершеннолетних.

Обиженных детей оценили в ₽20 000 в Башкирии
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Ранее в Белебеевском районе местный житель вымогал у мужчины ₽20 тысяч, назвав это компенсацией за обиженных им детей.

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