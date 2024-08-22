Шкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 08:33
На компанию подростков, кладущих на рельсы посторонние предметы в районе станции Аксаково, пожаловался очевидец — машинист поезда. На место вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, восьмиклассники клали на пути монетки, чтобы посмотреть, что случится.
Детскую шалость полицейские сочли угрозой безопасности для пассажиров и самих ребят. Стражи порядка составили на родителей школьников протоколы и назначили комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее в Белебеевском районе местный житель вымогал у мужчины ₽20 тысяч, назвав это компенсацией за обиженных им детей.