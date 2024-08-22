Шкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья

На компанию подростков, кладущих на рельсы посторонние предметы в районе станции Аксаково, пожаловался очевидец — машинист поезда. На место вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, восьмиклассники клали на пути монетки, чтобы посмотреть, что случится.