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Posted 20 сентября, 08:54

Published 20 сентября, 08:54

Modified 20 сентября, 10:39

Updated 20 сентября, 10:39

Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии

Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии

20 сентября 2024, 08:54
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Интерес к легким деньгам привел медработницу из Учалов к большим долгам, сообщает в пятницу, 20 сентября, МВД Республики Башкортостан.

Всё началось с того, что женщина наткнулась в интернете на заманчивое предложение о выгодном инвестировании. Уверенная в своих финансовых способностях, она решила вложить свои сбережения и приумножить доходы. Но вместо ожидаемых дивидендов её ждал неприятный сюрприз — многомиллионные кредиты и финансовые проблемы.

Как выяснили правоохранительные органы, «инвестиционный проект», в который она вложила свои средства, оказался ловко замаскированной мошеннической схемой. Чтобы вывести деньги из этого «проекта», медик не остановилась на одном займе — она убедила своих родственников и знакомых оформить кредиты на своё имя, обещая им баснословные выгоды. Увы, вместо финансового успеха они все вместе оказались в долговой яме.

Сейчас МВД по Республики Башкортостан активно работает над делом, устанавливая общую сумму ущерба, которая по предварительным данным превышает 12 миллионов рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела уже находится на рассмотрении.

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