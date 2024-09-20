Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии

Posted 20 сентября, 08:54
Published 20 сентября, 08:54
Modified 20 сентября, 10:39
Updated 20 сентября, 10:39
Всё началось с того, что женщина наткнулась в интернете на заманчивое предложение о выгодном инвестировании. Уверенная в своих финансовых способностях, она решила вложить свои сбережения и приумножить доходы. Но вместо ожидаемых дивидендов её ждал неприятный сюрприз — многомиллионные кредиты и финансовые проблемы.
Как выяснили правоохранительные органы, «инвестиционный проект», в который она вложила свои средства, оказался ловко замаскированной мошеннической схемой. Чтобы вывести деньги из этого «проекта», медик не остановилась на одном займе — она убедила своих родственников и знакомых оформить кредиты на своё имя, обещая им баснословные выгоды. Увы, вместо финансового успеха они все вместе оказались в долговой яме.
Сейчас МВД по Республики Башкортостан активно работает над делом, устанавливая общую сумму ущерба, которая по предварительным данным превышает 12 миллионов рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела уже находится на рассмотрении.