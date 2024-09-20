Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии

Как выяснили правоохранительные органы, «инвестиционный проект», в который она вложила свои средства, оказался ловко замаскированной мошеннической схемой. Чтобы вывести деньги из этого «проекта», медик не остановилась на одном займе — она убедила своих родственников и знакомых оформить кредиты на своё имя, обещая им баснословные выгоды. Увы, вместо финансового успеха они все вместе оказались в долговой яме.