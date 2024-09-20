Греция выдала наркобарона из Башкирии

Posted 20 сентября, 08:20
Published 20 сентября, 08:20
Modified 20 сентября, 10:43
Updated 20 сентября, 10:43
Мужчина, осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотиков, теперь снова на родной земле. История Айрата Салахова началась в 2006 году, когда он и его сообщники решили заняться продажей героина. Однако, как это часто бывает в криминальных схемах, их планам не суждено было сбыться. Вместо этого, вскоре после попытки реализации своих замыслов, против них было возбуждено уголовное дело.
Задержанный был заочно приговорен Янаульским районным судом Республики Башкортостан к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но вместо того чтобы понести наказание, он предпочел скрыться за границей, что только усугубило его положение. В этом случае правоохранительные органы России не оставили его без внимания: был организован международный розыск Айрата Салахова через Интерпол.
И вот, в 2023 году следствие дало свои плоды: местонахождение мужчины удалось установить, и он был задержан на территории Греции. Благодаря работе российских и греческих правоохранительных органов экстрадиция прошла успешно.