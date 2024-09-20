Греция выдала наркобарона из Башкирии

Мужчина, осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотиков, теперь снова на родной земле. История Айрата Салахова началась в 2006 году, когда он и его сообщники решили заняться продажей героина. Однако, как это часто бывает в криминальных схемах, их планам не суждено было сбыться. Вместо этого, вскоре после попытки реализации своих замыслов, против них было возбуждено уголовное дело.