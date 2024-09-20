ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО

Необычная история произошла в сентябре 2024 года, когда 47-летняя жительница села Чуваш-Кубово, выдававшая себя за ясновидящую, обманом заставила сестру военнослужащего поверить в то, что её брат якобы находится в плену на территории Украины. В ходе сеанса гадания она сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию, после чего передала полученные данные своему сообщнику.