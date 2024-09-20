ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО

Posted 20 сентября, 07:53
Published 20 сентября, 07:53
Modified 20 сентября, 10:44
Updated 20 сентября, 10:44
Необычная история произошла в сентябре 2024 года, когда 47-летняя жительница села Чуваш-Кубово, выдававшая себя за ясновидящую, обманом заставила сестру военнослужащего поверить в то, что её брат якобы находится в плену на территории Украины. В ходе сеанса гадания она сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию, после чего передала полученные данные своему сообщнику.
Уфимец, узнав о ситуации, решил воспользоваться доверием женщины и предложил свою помощь в «возвращении» её родственника на Родину. Однако за эту «услугу» он запросил астрономическую сумму — 1 миллион рублей, угрожая, что в случае отказа её брат будет казнен украинскими военными.
Поняв, что попала в ловушку мошенников, потерпевшая обратилась в УФСБ с заявлением о преступлении. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы злоумышленник был задержан с поличным в момент передачи денег. Пресс-служба ФСБ показала съемки оперативных действий.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В Кировском районном суде города Уфы фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.