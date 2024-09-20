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Posted 20 сентября, 07:53

Published 20 сентября, 07:53

Modified 20 сентября, 10:44

Updated 20 сентября, 10:44

ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО

ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО

20 сентября 2024, 07:53
Фото: УФСБ России по РБ
Сюжет
Башкирия
В Уфе злоумышленники пытались выманить у сестры военнослужащего 1 миллион рублей за свободу брата, сообщает в пятницу, 20 сентября, УФСБ России по Башкирии.

Необычная история произошла в сентябре 2024 года, когда 47-летняя жительница села Чуваш-Кубово, выдававшая себя за ясновидящую, обманом заставила сестру военнослужащего поверить в то, что её брат якобы находится в плену на территории Украины. В ходе сеанса гадания она сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию, после чего передала полученные данные своему сообщнику.

Уфимец, узнав о ситуации, решил воспользоваться доверием женщины и предложил свою помощь в «возвращении» её родственника на Родину. Однако за эту «услугу» он запросил астрономическую сумму — 1 миллион рублей, угрожая, что в случае отказа её брат будет казнен украинскими военными.

Поняв, что попала в ловушку мошенников, потерпевшая обратилась в УФСБ с заявлением о преступлении. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы злоумышленник был задержан с поличным в момент передачи денег. Пресс-служба ФСБ показала съемки оперативных действий.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В Кировском районном суде города Уфы фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
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