По ₽10000 выдают в Башкирии

Согласно новым правилам, с 16 сентября 2024 года на платформе «Госуслуги» можно подать заявление на единовременную выплату остатка материнского капитала. Главное — сумма, которую вы хотите обналичить, не должна превышать ₽10 000. Если у вас осталось хотя бы ₽11 000, увы, то в выплате вам скорее всего откажут. Лимит вывода — ₽10 000. Остаток суммы на счету должен быть либо равен ₽10 000. либо ниже. Если на счету больше, то эти средства нужно потратить в безналичном формате на установленные законом статьи расходов.