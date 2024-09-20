По ₽10000 выдают в Башкирии

Posted 20 сентября, 08:38
Published 20 сентября, 08:38
Modified 20 сентября, 10:40
Updated 20 сентября, 10:40
Согласно новым правилам, с 16 сентября 2024 года на платформе «Госуслуги» можно подать заявление на единовременную выплату остатка материнского капитала. Главное — сумма, которую вы хотите обналичить, не должна превышать ₽10 000. Если у вас осталось хотя бы ₽11 000, увы, то в выплате вам скорее всего откажут. Лимит вывода — ₽10 000. Остаток суммы на счету должен быть либо равен ₽10 000. либо ниже. Если на счету больше, то эти средства нужно потратить в безналичном формате на установленные законом статьи расходов.
Также важно помнить, что перед тем как подать заявление, необходимо завершить все запланированные выплаты из материнского капитала. Например, если вы получаете ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, обналичить остатки не получится.
— Учтите, что воспользоваться этой возможностью можно только один раз, — напоминают эксперты.