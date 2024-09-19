Башкирию подморозило до -4°C

Posted 19 сентября, 04:26
Published 19 сентября, 04:26
Modified 19 сентября, 07:52
Updated 19 сентября, 07:52
Метеорологическая и астрономическая осень всё ближе, и с каждым днем дни становятся короче, а воздух — холоднее. В ночь на 18 сентября, заморозки отметились не только в Башкирии, но и в Оренбургской и Самарской областях.
Наиболее низкая температура была зафиксирована в селе Кананикольское в Башкирии, где термометры показали -4,1°C. Это уже второй день подряд, когда в этом населенном пункте наблюдаются заморозки. В других регионах также не обошлось без холодных сюрпризов: в Оренбургской области температура опускалась до -2,3°C, а в Самарской — до -1,9°C.
Такие погодные условия напоминают нам о том, что лето окончательно уходит на покой, уступая место осенним холодам. Михаил Леус отмечает, что такие заморозки — это естественный процесс для этого времени года.