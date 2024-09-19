Башкирию подморозило до -4°C

Наиболее низкая температура была зафиксирована в селе Кананикольское в Башкирии, где термометры показали -4,1°C. Это уже второй день подряд, когда в этом населенном пункте наблюдаются заморозки. В других регионах также не обошлось без холодных сюрпризов: в Оренбургской области температура опускалась до -2,3°C, а в Самарской — до -1,9°C.