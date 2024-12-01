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Аномальная погода оживила водопад в Башкирии
1 декабря, 18:48
Октябрь
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Сентябрь
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Башкирию подморозило до -4°C
19 сентября, 04:26
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября, 17:17
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Август
В Башкирии пропали полсотни грибников
31 августа, 10:56
Погода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни лета
28 августа, 16:52
Погода в Башкирии кардинально изменится
27 августа, 10:04
Погода в Башкирии в выходные сражает капризами
23 августа, 07:28
Погода в сентябре в Башкирии удивит любого
16 августа, 06:07
Жителей Башкирии расстроили прогнозом на выходные
9 августа, 14:46
Мужик кайфанул в фонтане в Салавате
В отчаянии от отключения воды местный житель решил принять «ванну» прямо в городском фонтане.
7 августа, 17:43
Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди
6 августа, 10:55
«За что мы платим»: природа Башкирии — только за деньги
«Во всём мире так», — ответили власти региона тем, кто возмущён сборами денег для посещения природных территорий.
2 августа, 12:17
Июль
Грибы-мутанты выросли в Башкирии
Гигантский улов по 20 кг собирают любители «тихой охоты» после обильных ливней в Башкортостане и хвалятся им в соцсетях.
30 июля, 12:27
Когда в Башкирию вернётся тепло
30 июля, 09:35
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
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«Был сильно пьян». Известны подробности гибели туриста в Башкирии
Спасатели продолжают поиски тела любителя экстремального отдыха, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
29 июля, 12:08
Грустную погоду обещают в Башкирии
29 июля, 04:43

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