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Заморозки

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Декабрь
Реальные морозы угрожают Башкирии
5 декабря, 07:35
Октябрь
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
3 октября, 01:31
Сентябрь
Первый снег ждут в Башкирии
30 сентября, 18:24
Пуховик или платье: капризы погоды проверяют уфимцев
26 сентября, 01:28
Уфу ждут погодные качели
25 сентября, 18:24
Когда ждать зимний холод в Башкирии
23 сентября, 14:39
Капризы погоды угрожают Башкирии
23 сентября, 09:47
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Башкирию подморозило до -4°C
19 сентября, 04:26
Погода в Башкирии уходит в минус
17 сентября, 17:44
Башкирию будет «колбасить» на выходных
12 сентября, 14:26
Погода в Башкирии удивила даже синоптиков
12 сентября, 09:12
В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло
5 сентября, 13:17
Погода в Уфе на выходные приласкает
4 сентября, 13:56
Зима наступает в Башкирии в сентябре
3 сентября, 11:52
Осень в Башкирии начнется с морозов
2 сентября, 06:57
Август
Начало осени удивит жителей Башкирии погодой
30 августа, 15:14
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа, 09:59
Жуткий циклон идёт на Башкирию
12 августа, 07:17

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