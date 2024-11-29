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Самарская область

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2024
Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто
29 ноября, 10:13
Башкирия кормит Татарстан
14 ноября, 16:47
В Башкирии перестали работать сайты судов
8 октября, 11:20
Уфимский самолет подстерегли хулиганы
29 сентября, 09:13
В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты
21 сентября, 16:47
Башкирию подморозило до -4°C
19 сентября, 04:26
Уфимский самолет подал сигнал бедствия
31 июля, 18:43
Жители Башкирии съели половину бюджета Уфы
7 июля, 10:39
Детская шалость закончилась взрывом и комой в Самарской области
30 мая, 14:24
2023
На трассе, из-за которой арестован директор «Башкиравтодора», погиб рабочий из Самары
6 ноября 2023, 04:38

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