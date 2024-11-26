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Оренбургская область

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Ноябрь
Уфимского вахтовика обокрали по дороге домой
26 ноября, 10:07
Башкирия кормит Татарстан
14 ноября, 16:47
Октябрь
Видео. Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии
10 октября, 04:36
В Башкирии перестали работать сайты судов
8 октября, 11:20
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября, 10:00
Уфимский врач погиб в ДТП
7 октября, 15:49
Сентябрь
В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты
21 сентября, 16:47
Башкирию подморозило до -4°C
19 сентября, 04:26
Хабиров благодарит Башкирию за доверие
8 сентября, 19:00
Август
Погода в Уфе резко изменится в выходные
29 августа, 08:54
Хабиров попал в топ-15 глав регионов
24 августа, 04:54
Июнь
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
18 июня, 05:01
Жители Башкирии смогут отправиться на популярный курорт на автобусе
8 июня, 05:29
Апрель
Жители Запорожья передали гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области
Доставка продуктов и вещей в регион осуществляется посредством Управления гражданской защиты Уфы, сообщает пресс-служба ведомства.
17 апреля, 12:29
Башкирские спасатели откачивают воду в Оренбуржье
Сводная аэромобильная группировка из Башкирии продолжает работать в Оренбурге и Илеке. Подробности дали в пресс-службе МЧС.
16 апреля, 16:00
Волонтеры из Башкирии помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам
Волонтеры «Народного фронта» рассказали Mkset о помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка.
13 апреля, 07:31
Спасатели Уфы помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам
В Оренбургскую область для помощи пострадавшим от прорыва дамбы прибыли спасатели из Уфы. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.
11 апреля, 07:40
В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской области
В школах и детских садах Уфы начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Об этом Mkset сообщил собственный источник.
8 апреля, 06:24
Мэр Оренбурга призывает всех жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться
5 апреля, 19:02
Более 4 тысяч домов находятся в зоне риска из-за прорыва дамбы в Орске
5 апреля, 18:40

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