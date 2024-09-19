Покалечить уфимца — ₽100 000

Posted 18 сентября, 21:31
Published 18 сентября, 21:31
Modified 19 сентября, 07:43
Updated 19 сентября, 07:43
Как пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на Ленинский райсуд Уфы, 18 сентября служители Фемиды рассмотрели дело о жестокой драке у клуба Jet. Тогда двое иностранцев нещадно избили уфимца — горожанин в итоге получил тяжёлые травмы и был вынужден начать сложный курс реабилитации.
Одного из зачинщиков конфликта суд отправил в колонию на три года, другому же реального срока удалось избежать — ему назначили менее полутора лет исправительных работ. Помимо этого, потерпевшему мужчина будет обязан выплатить ₽100 000.
Ранее Mkset сообщал о продвижениях в деле о массовой драке с топором, случившейся в уфимской Черниковке почти год назад.