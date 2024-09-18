Врачи сделали грудь школьнику из Уфы

Posted 18 сентября, 06:35
Published 18 сентября, 06:35
Modified 18 сентября, 07:50
Updated 18 сентября, 07:50
Сложную операцию проводили на грудной клетке школьника, страдающего от воронкообразной деформации. Это заболевание, которое у 80% детей проявляется уже в первый год жизни, оно может прогрессировать в периоды активного роста ребенка, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.
При данной деформации костная ткань не успевает за ростом хрящей, что приводит к тому, что грудина «вворачивается» внутрь. Эта аномалия не только является косметическим дефектом, но и может нарушать работу внутренних органов, включая легкие и сердце.
Команда врачей из Уфы — пульмонологи, ортопеды и хирурги — объединили свои усилия для выполнения хирургической коррекции. По итогу, специалистам удалось восстановить нормальную анатомию грудной клетки мальчика.
После операции пациент чувствовал себя хорошо, и период восстановления прошел без осложнений.