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Posted 18 сентября, 06:35

Published 18 сентября, 06:35

Modified 18 сентября, 07:50

Updated 18 сентября, 07:50

Врачи сделали грудь школьнику из Уфы

Врачи сделали грудь школьнику из Уфы

18 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Медики городской детской больницы №17 в Уфе успешно прооперировали мальчика с косметической проблемой, сообщает в среду, 18 сентября, Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Сложную операцию проводили на грудной клетке школьника, страдающего от воронкообразной деформации. Это заболевание, которое у 80% детей проявляется уже в первый год жизни, оно может прогрессировать в периоды активного роста ребенка, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Айрат Рахматуллин

При данной деформации костная ткань не успевает за ростом хрящей, что приводит к тому, что грудина «вворачивается» внутрь. Эта аномалия не только является косметическим дефектом, но и может нарушать работу внутренних органов, включая легкие и сердце.

Команда врачей из Уфы — пульмонологи, ортопеды и хирурги — объединили свои усилия для выполнения хирургической коррекции. По итогу, специалистам удалось восстановить нормальную анатомию грудной клетки мальчика.

После операции пациент чувствовал себя хорошо, и период восстановления прошел без осложнений.

Врачи выходили мальчика весом 820 грамм
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