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Общественные места

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2025
Уфимцам запретили держать живность на лоджии
3 марта, 11:00
2024
Вейперам перекрыли пар в Башкирии
18 сентября 2024, 07:37
Видео. Истерика в Wildberries нашла защитников в Башкирии
Mkset решил узнать мнение читателей и пользователей соцсетей об инциденте, а также выяснить у психолога, что заставляет людей вести себя подобным образом.
23 августа 2024, 21:20
«Позорище»: пару застали за непотребностями перед торговым центром в Уфе
16 июня 2024, 05:59
2023
Стало известно, будет ли введён масочный режим в Башкирии
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли ожидать введения ограничительных мер на территории республики.
18 сентября 2023, 16:02

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