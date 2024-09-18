Район Уфы вышел из тьмы

Как рассказал Илвир Нурдавлятов, благодаря новому освещению участок от въезда с трассы Уфа-Аэропорт до пересечения с улицей Заставная стал ярким и безопасным. Это не только повысит уровень безопасности для пешеходов и автомобилистов, но и создаст комфортные условия для вечерних прогулок. Теперь жители смогут наслаждаться атмосферой своего поселка без страха заблудиться в темноте.