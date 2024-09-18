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Posted 18 сентября, 05:19

Published 18 сентября, 05:19

Modified 18 сентября, 07:30

Updated 18 сентября, 07:30

Район Уфы вышел из тьмы

Район Уфы вышел из тьмы

18 сентября 2024, 05:19
Фото: Илвир Нурдавлятов
Сюжет
Башкирия
Жители Чесноковки, долгое время жившие без нормального уличного освещения, наконец-то увидят свет, сообщает во вторник, 17 сентября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

После завершения установки 13 опор электроосвещения и 24 современных светодиодных светильников на улице Державная местные жители теперь могут смело гулять по своим улицам даже в вечернее время.

Как рассказал Илвир Нурдавлятов, благодаря новому освещению участок от въезда с трассы Уфа-Аэропорт до пересечения с улицей Заставная стал ярким и безопасным. Это не только повысит уровень безопасности для пешеходов и автомобилистов, но и создаст комфортные условия для вечерних прогулок. Теперь жители смогут наслаждаться атмосферой своего поселка без страха заблудиться в темноте.

Нурдавлятов так же выразил благодарность мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву за поддержку в реализации этой важной программы модернизации систем наружного освещения.

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