Район Уфы вышел из тьмы

Posted 18 сентября, 05:19
Published 18 сентября, 05:19
Modified 18 сентября, 07:30
Updated 18 сентября, 07:30
После завершения установки 13 опор электроосвещения и 24 современных светодиодных светильников на улице Державная местные жители теперь могут смело гулять по своим улицам даже в вечернее время.
Как рассказал Илвир Нурдавлятов, благодаря новому освещению участок от въезда с трассы Уфа-Аэропорт до пересечения с улицей Заставная стал ярким и безопасным. Это не только повысит уровень безопасности для пешеходов и автомобилистов, но и создаст комфортные условия для вечерних прогулок. Теперь жители смогут наслаждаться атмосферой своего поселка без страха заблудиться в темноте.
Нурдавлятов так же выразил благодарность мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву за поддержку в реализации этой важной программы модернизации систем наружного освещения.