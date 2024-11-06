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Кировский район

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Ноябрь
В Уфе в мороз кладут асфальт
6 ноября, 05:50
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Открытие дороги в Уфе перенесли на год
1 ноября, 08:42
Октябрь
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
Уфимскому парку установили «личные границы»
29 октября, 12:12
В Уфе незаконно перестроили исторический дом
29 октября, 11:33
В Уфе появился «умный» будильник с перьями
29 октября, 08:24
В Уфе подобрали ключи к сердцу Башкирии
25 октября, 10:20
Уфимцам доверят вырубку деревьев
24 октября, 05:12
В Уфе вырубают деревья
23 октября, 04:18
Новогодние деревья высадили в Уфе
13 октября, 04:39
Дырявая скульптура появилась в Уфе
8 октября, 15:31
В Уфе отключают газ
8 октября, 02:09
Короткая рабочая неделя началась в Башкирии
7 октября, 07:30
Уфимцев просят не бегать по новой дороге
2 октября, 11:40
В Уфе скоро снесут десяток домов
1 октября, 16:01
Сентябрь
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Уфимец провернул мошенничество с iPhone
23 сентября, 17:13
Район Уфы вышел из тьмы
18 сентября, 05:19
Коммунальный «челлендж» заставят пройти уфимцев
9 сентября, 15:26

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