Вандалы крушат Салават

Не остались равнодушными и пользователи соцсетей. В комментариях под постами об этом инциденте звучит множество мнений: одни выражают возмущение и недоумение по поводу действий вандалов, другие делятся своими наблюдениями о том, как подобные акты порчи становятся все более частыми.