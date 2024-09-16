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Posted 16 сентября, 05:48

Published 16 сентября, 05:48

Modified 16 сентября, 07:21

Updated 16 сентября, 07:21

Вандалы крушат Салават

Вандалы крушат Салават

16 сентября 2024, 05:48
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
На этот раз жертвами вандалов стали светильники и молодые саженцы, сообщают в воскресенье, 15 сентября, в соцсетях.

На фотографиях, сделанных очевидцами, отчетливо видны последствия бездумного разрушения: разлетевшиеся осколки светильников лежат на асфальте. Светильники были разбиты камнями и оставлены на месте преступления. Так же на бульваре Юлаева в Салавате молодые саженцы остались без своих «макушек».

Фото: Соцсети.

Не остались равнодушными и пользователи соцсетей. В комментариях под постами об этом инциденте звучит множество мнений: одни выражают возмущение и недоумение по поводу действий вандалов, другие делятся своими наблюдениями о том, как подобные акты порчи становятся все более частыми.

— Это же просто ужас! Почему люди не понимают ценности общественного пространства? — пишет один из пользователей.
— Когда-то наш город был красивым… Как же больно за него, — добавляет другой пользователь соцсетей.
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