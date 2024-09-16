Вандалы крушат Салават

Posted 16 сентября, 05:48
Published 16 сентября, 05:48
Modified 16 сентября, 07:21
Updated 16 сентября, 07:21
На фотографиях, сделанных очевидцами, отчетливо видны последствия бездумного разрушения: разлетевшиеся осколки светильников лежат на асфальте. Светильники были разбиты камнями и оставлены на месте преступления. Так же на бульваре Юлаева в Салавате молодые саженцы остались без своих «макушек».
Не остались равнодушными и пользователи соцсетей. В комментариях под постами об этом инциденте звучит множество мнений: одни выражают возмущение и недоумение по поводу действий вандалов, другие делятся своими наблюдениями о том, как подобные акты порчи становятся все более частыми.
— Это же просто ужас! Почему люди не понимают ценности общественного пространства? — пишет один из пользователей.
— Когда-то наш город был красивым… Как же больно за него, — добавляет другой пользователь соцсетей.