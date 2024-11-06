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Мэр Уфы

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Ноябрь
«Демское шоссе стоит всё утро, даже реанимация с мигалками не могла проехать»
6 ноября, 10:02
Октябрь
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
Мавлиев получил новую награду
3 октября, 11:52
Сентябрь
Уфа обрела нового брата
26 сентября, 06:06
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
25 сентября, 06:46
В Уфе перекроют ключевую улицу района
23 сентября, 13:51
Хабиров посетил мистическое место
20 сентября, 16:57
Район Уфы вышел из тьмы
18 сентября, 05:19
Август
В Уфе высадят полтысячи лип
24 августа, 08:03
Хабиров предложил заработать мэру Уфы
12 августа, 09:11
Июль
Два квартала в Уфе ждёт масштабная перестройка
14 июля, 06:08
Мэр Уфы требует качественной реконструкции тротуаров
Ратмир Мавлиев огласил результаты утреннего объезда, выявив кучу замечаний по организации работы в рамках реконструкции тротуаров города, сообщает мэр Уфы в своих социальных сетях.
13 июля, 11:38
В Уфе снесут аварийный храм
Здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строившееся хозяйственным способом в начале 90-х годов, сегодня находится в аварийном состоянии и требует демонтажа, сообщает мэр Уфы.
12 июля, 14:42
Новый арт-объект в Уфе закроет старый забор
Начались работы по благоустройству территории вокруг водонапорной башни, где планируется создать современную смотровую площадку с видом на реку Белую, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
9 июля, 17:28
Июнь
Мэр Уфы запустил модный тренд
Ратмир Мавлиев опубликовал снимки в новом образе со своих знаменитых утренних велопрогулок.
28 июня, 05:22
Май
Мэру Уфы осталось немного
30 мая, 09:15
В Уфе будут мощно плавить снег
Глава городской администрации заявил о начале строительства специализированного завода в столице Республики Башкортостан.
17 мая, 06:42
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи
7 мая, 04:37
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой
Певица опубликовала видео из больницы, чем вызвала бурную реакцию среди подписчиков.
3 мая, 10:27

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