В Уфе снесут аварийный храм

Здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строившееся хозяйственным способом в начале 90-х годов, сегодня находится в аварийном состоянии и требует демонтажа, сообщает мэр Уфы.