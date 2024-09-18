Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии

Posted 18 сентября, 04:57
Published 18 сентября, 04:57
Modified 18 сентября, 07:28
Updated 18 сентября, 07:28
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в ранее принятый документ, который касается грантов для учителей, работающих в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
Согласно новому указу, с 1 января 2024 года будет учреждено 75 ежегодных грантов для молодых педагогов, что на 25 больше, чем было ранее. Каждый из них сможет получить внушительную сумму в размере 575 тысяч рублей.
Как считают специалисты, гранты помогут привлечь талантливых педагогов в школы и детские сады, что, безусловно, положительно скажется на обучении детей.
— Когда молодые специалисты видят, что их труд ценится и поддерживается на уровне государства, это вдохновляет их на дальнейшую работу и развитие, — добавляют специалисты.