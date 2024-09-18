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Posted 18 сентября, 04:57

Published 18 сентября, 04:57

Modified 18 сентября, 07:28

Updated 18 сентября, 07:28

Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии

Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии

18 сентября 2024, 04:57
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Теперь молодые педагоги региона смогут рассчитывать на большую финансовую поддержку, сообщает соответствующий указ Главы Республики.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в ранее принятый документ, который касается грантов для учителей, работающих в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

Согласно новому указу, с 1 января 2024 года будет учреждено 75 ежегодных грантов для молодых педагогов, что на 25 больше, чем было ранее. Каждый из них сможет получить внушительную сумму в размере 575 тысяч рублей.

Как считают специалисты, гранты помогут привлечь талантливых педагогов в школы и детские сады, что, безусловно, положительно скажется на обучении детей.

— Когда молодые специалисты видят, что их труд ценится и поддерживается на уровне государства, это вдохновляет их на дальнейшую работу и развитие, — добавляют специалисты.
В Башкирии молодежи раздают по ₽690 000
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