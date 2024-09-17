Матч «Салавата Юлаева» закончился приездом скорой

Posted 17 сентября, 20:35
Published 17 сентября, 20:35
Modified 17 сентября, 20:37
Updated 17 сентября, 20:37
Напомним, домашний матч «СЮ» провёл с сибиряками во вторник, 17 сентября. Игра закончилась для уфимцев победой со счётом 4:2.
Первые две шайбы команде принесли Ильдан Газимов и Артём Пименов. Позже игрок «Авангарда» Семён Чистяков сократил отставание на одну шайбу. За этим последовал ещё один обмен шайбами от «юлаевца» Алексея Василевского и омича Дамира Шарипзянова. Четвёртой шайбой победу «СЮ» закрепил Александр Шаров.
Победоносную игру омрачила травма уфимского нападающего Глеба Кузьмина. Во втором периоде хоккеист столкнулся с соперником Дарреном Дитцем и сильно ударился головой о борт. По данным спортивных СМИ, пострадавшего увезли в больницу. Сам Дитц пожелал Кузьмину скорейшего выздоровления.
Ранее Mkset освещал результаты матча «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом», в ходе которого уфимская команда пропустила от оппонентов шесть шайб. Впрочем, небезответных — одну шайбу игрокам «СЮ» всё же удалось забросить в ворота соперников.