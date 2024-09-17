mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 20:35

Published 17 сентября, 20:35

Modified 17 сентября, 20:37

Updated 17 сентября, 20:37

Матч «Салавата Юлаева» закончился приездом скорой

Матч «Салавата Юлаева» закончился приездом скорой

17 сентября 2024, 20:35
Фото: трансляция игры
Тяжёлую травму в ходе встречи уфимского хоккейного клуба и омского «Авангарда» получил хоккеист Глеб Кузьмин.

Напомним, домашний матч «СЮ» провёл с сибиряками во вторник, 17 сентября. Игра закончилась для уфимцев победой со счётом 4:2.

Первые две шайбы команде принесли Ильдан Газимов и Артём Пименов. Позже игрок «Авангарда» Семён Чистяков сократил отставание на одну шайбу. За этим последовал ещё один обмен шайбами от «юлаевца» Алексея Василевского и омича Дамира Шарипзянова. Четвёртой шайбой победу «СЮ» закрепил Александр Шаров.

Видео: трансляция игры.

Победоносную игру омрачила травма уфимского нападающего Глеба Кузьмина. Во втором периоде хоккеист столкнулся с соперником Дарреном Дитцем и сильно ударился головой о борт. По данным спортивных СМИ, пострадавшего увезли в больницу. Сам Дитц пожелал Кузьмину скорейшего выздоровления.

Ранее Mkset освещал результаты матча «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом», в ходе которого уфимская команда пропустила от оппонентов шесть шайб. Впрочем, небезответных — одну шайбу игрокам «СЮ» всё же удалось забросить в ворота соперников.

«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребёнок разорвал селезенку на хоккее в УфеВ «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающийЛегионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор
#Общество#Происшествия#Спорт#Видео#Уфа#Башкортостан#Хоккей#Новости Башкирии#Новости Уфы#Травма#Салават Юлаев#Инциденты
Подпишитесь
Популярное