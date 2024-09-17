Матч «Салавата Юлаева» закончился приездом скорой

Первые две шайбы команде принесли Ильдан Газимов и Артём Пименов. Позже игрок «Авангарда» Семён Чистяков сократил отставание на одну шайбу. За этим последовал ещё один обмен шайбами от «юлаевца» Алексея Василевского и омича Дамира Шарипзянова. Четвёртой шайбой победу «СЮ» закрепил Александр Шаров.