Любимое озеро Уфы исчезает

По информации, гребной канал, который был создан для обеспечения работы комплекса, заполняется водой именно из Тёплого озера. Однако подпитка самого озера осуществляется за счет сбросных вод ТЭЦ-2. Чтобы обеспечить необходимый объем воды для функционирования канала, уровень воды в Тёплом озере понижается на целых полметра. После этого затвор автоматически закрывается, что приводит к дальнейшему обмелению.