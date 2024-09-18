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Posted 18 сентября, 04:26

Published 18 сентября, 04:26

Modified 18 сентября, 04:28

Updated 18 сентября, 04:28

Любимое озеро Уфы исчезает

Любимое озеро Уфы исчезает

18 сентября 2024, 04:26
Фото: Яндекс карты
Сюжет
Башкирия
После открытия комплекса гребного слалома уровень воды в Тёплом озере значительно понизился, что вызывает беспокойство у местных жителей, сообщает во вторник, 17 сентября, UTV.

Уфимцы оказались в тревожной ситуации: любимое Тёплое озеро, известное своим живописным видом и возможностью для отдыха, начинает исчезать. После открытия нового комплекса гребного слалома уровень воды в озере резко упал, что не могло не вызвать недовольство и обеспокоенность среди местных жителей.

По информации, гребной канал, который был создан для обеспечения работы комплекса, заполняется водой именно из Тёплого озера. Однако подпитка самого озера осуществляется за счет сбросных вод ТЭЦ-2. Чтобы обеспечить необходимый объем воды для функционирования канала, уровень воды в Тёплом озере понижается на целых полметра. После этого затвор автоматически закрывается, что приводит к дальнейшему обмелению.

В Управлении капитального строительства при Минстрое Башкирии пояснили ситуацию. В настоящее время на канале проводятся строительно-монтажные работы, поэтому затвор не закрывается для нормализации уровня воды в озере. Однако после завершения всех работ планируется привести шлюзовое оборудование в рабочее состояние, и уровень воды в Тёплом озере должен вернуться к необходимой отметке.

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