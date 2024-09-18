Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии

Posted 18 сентября, 07:11
Published 18 сентября, 07:11
Modified 18 сентября, 07:53
Updated 18 сентября, 07:53
В Нефтекамске завершился судебный процесс над мужчиной из Пермского края, который вместо ожидаемого богатства оказался на скамье подсудимых.
Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года наш герой вместе со своим знакомым устроился курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Наивно полагая, что легкий заработок ждет его впереди, он не подозревал о последствиях своих действий. Через мессенджер они получили координаты оптовой партии наркотиков для реализации на территории Нефтекамска.
Однако преступная деятельность злоумышленников была быстро пресечена сотрудниками полиции. Запрещенное вещество было изъято, а сам мужчина признал свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Интересно, что ранее его соучастнику уже был вынесен обвинительный приговор.