Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года наш герой вместе со своим знакомым устроился курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Наивно полагая, что легкий заработок ждет его впереди, он не подозревал о последствиях своих действий. Через мессенджер они получили координаты оптовой партии наркотиков для реализации на территории Нефтекамска.