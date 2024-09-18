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Posted 18 сентября, 07:11

Published 18 сентября, 07:11

Modified 18 сентября, 07:53

Updated 18 сентября, 07:53

Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии

Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии

18 сентября 2024, 07:11
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Житель Пермского края отправится на 8 лет в колонию строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков, сообщает в среду, 18 сентября, прокуратура Республики Башкортостан.

В Нефтекамске завершился судебный процесс над мужчиной из Пермского края, который вместо ожидаемого богатства оказался на скамье подсудимых.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года наш герой вместе со своим знакомым устроился курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Наивно полагая, что легкий заработок ждет его впереди, он не подозревал о последствиях своих действий. Через мессенджер они получили координаты оптовой партии наркотиков для реализации на территории Нефтекамска.

Однако преступная деятельность злоумышленников была быстро пресечена сотрудниками полиции. Запрещенное вещество было изъято, а сам мужчина признал свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Интересно, что ранее его соучастнику уже был вынесен обвинительный приговор.

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