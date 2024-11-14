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2024
Цены на квартиры в Уфе начали падать
14 ноября, 03:00
Сливочное масло стоит в Уфе ₽55
7 ноября, 15:31
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
Башкирия станет краем осетрины
23 октября, 08:11
Ратмир Мавлиев потерял позицию
9 октября, 06:37
Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии
18 сентября, 07:11
Путин зовёт в гости в Уфу
3 сентября, 11:27
Цена на квартиры в Уфе шокируют
20 августа, 09:50
Хабирову пришлось выдержать бой
19 августа, 08:55
Уфа оказалась антилидером пьяного рейтинга
10 июля, 09:12
Туристки из Уфы устроили кутёж в круизе
28 июня, 09:34
2023
Власти Перми расширяют кладбище для бойцов СВО за счёт киосков
В подвешенном состоянии будущее 66 киосков и палаток.
6 ноября 2023, 12:52

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