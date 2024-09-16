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Posted 16 сентября, 10:11

Published 16 сентября, 10:11

Modified 16 сентября, 10:13

Updated 16 сентября, 10:13

Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрд

Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрд

16 сентября 2024, 10:11
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Золотая лихорадка в регионе обернулась «экологической катастрофой», сообщает в понедельник, 16 сентября, прокуратура Башкирии.

Прокурорские проверки выявили незаконные факты деятельности ООО «Графское». За короткий период с июля 2019 года по октябрь 2020 года эта организация решила обогатиться за счет природных ресурсов, не задумываясь о последствиях. В результате их действий плодородный слой земли был разрушен на площади более 40 гектаров, что привело к катастрофическому ущербу для окружающей среды — свыше 68 миллиардов рублей.

Что же произошло? Дело в том, что компания осуществляла незаконную добычу золота на землях сельскохозяйственного назначения, игнорируя все существующие правила охраны окружающей среды. Так же, учредитель компании попытался подкупить правоохранителя, предложив ему взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Однако добросовестный сотрудник сообщил об этом своему начальству, и злоумышленник был задержан прямо во время передачи денежных средств.

Сейчас дело передано в Кировский районный суд Уфы. Обвиняемые — учредитель и трое бывших руководителей «Графского» — в зависимости от роли и степени участия обвиняются в нарушении правил охраны окружающей среды при провидении работ и также в даче взятки в крупном размере.

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