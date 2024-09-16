Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрд

Что же произошло? Дело в том, что компания осуществляла незаконную добычу золота на землях сельскохозяйственного назначения, игнорируя все существующие правила охраны окружающей среды. Так же, учредитель компании попытался подкупить правоохранителя, предложив ему взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Однако добросовестный сотрудник сообщил об этом своему начальству, и злоумышленник был задержан прямо во время передачи денежных средств.