Многоэтажку украли в Башкирии

Согласно закону, каждый собственник имеет право оспорить решения общего собрания, если он не принимал в нем участия или голосовал против. В данном случае собственник квартиры обнаружил протокол внеочередного собрания на сайте ГИС ЖКХ только спустя время после его проведения. Он утверждает, что никаких уведомлений о собрании не получал и не знал о повестке дня.