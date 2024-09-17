Многоэтажку украли в Башкирии

Posted 17 сентября, 04:21
Published 17 сентября, 04:21
Modified 17 сентября, 04:23
Updated 17 сентября, 04:23
По словам собственника жилья, это решение было принято с нарушением всех возможных норм и правил. Суд рассмотрел исковое заявление от владельца квартиры, который обжаловал решение общего собрания собственников многоквартирного дома.
Согласно закону, каждый собственник имеет право оспорить решения общего собрания, если он не принимал в нем участия или голосовал против. В данном случае собственник квартиры обнаружил протокол внеочередного собрания на сайте ГИС ЖКХ только спустя время после его проведения. Он утверждает, что никаких уведомлений о собрании не получал и не знал о повестке дня.
Судебное разбирательство выявило множество нарушений: не было должным образом оформлено уведомление о проведении собрания, а также отсутствовали бюллетени для голосования. Более того, истец заявил, что его подпись в бюллетене подделана.
Суд установил, что общее собрание действительно проводилось с нарушениями и не отражало мнения всех собственников. В результате заседания суд признал решение общего собрания недействительным и восстановил права истца.