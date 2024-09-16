«Нормально, в деревне картошку копаю»

Posted 16 сентября, 19:16
Published 16 сентября, 19:16
Modified 16 сентября, 19:18
Updated 16 сентября, 19:18
Как рассказала глава ведомства, неизвестные скопировали её профиль в одном из мессенджеров и начали совершать рассылку подчинённым. Мошенники рассказывают работникам министерства об интересе к ним со стороны ФСБ. Детали очередного «развода» Иванова не раскрыла, однако очевидно, что через такую схемы аферисты могли попытаться выманить у доверчивых чиновников деньги.
Судя по публикации, никого из сотрудников обмануть не удалось — о странных сообщениях начальницу сразу уведомили. Между тем Иванова признала, что мошенники смогли достаточно правдоподобно скопировать её манеру общения.
Ранее о своём «двойнике», обманывающем сотрудников муниципальной администрации, рассказал мэр Октябрьского Алексей Пальчинский.