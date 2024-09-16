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Posted 16 сентября, 19:16

Published 16 сентября, 19:16

Modified 16 сентября, 19:18

Updated 16 сентября, 19:18

В Башкирии министру создали двойника

«Нормально, в деревне картошку копаю»

16 сентября 2024, 19:16
Фото: 1MI

В Башкирии министру создали двойника

Безграмотные мошенники пытались действовать от имени башкирского министра труда, сообщает в понедельник, 16 сентября, Ленара Иванова.

Как рассказала глава ведомства, неизвестные скопировали её профиль в одном из мессенджеров и начали совершать рассылку подчинённым. Мошенники рассказывают работникам министерства об интересе к ним со стороны ФСБ. Детали очередного «развода» Иванова не раскрыла, однако очевидно, что через такую схемы аферисты могли попытаться выманить у доверчивых чиновников деньги.

Судя по публикации, никого из сотрудников обмануть не удалось — о странных сообщениях начальницу сразу уведомили. Между тем Иванова признала, что мошенники смогли достаточно правдоподобно скопировать её манеру общения.

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Ранее о своём «двойнике», обманывающем сотрудников муниципальной администрации, рассказал мэр Октябрьского Алексей Пальчинский.

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