«Нормально, в деревне картошку копаю»

Как рассказала глава ведомства, неизвестные скопировали её профиль в одном из мессенджеров и начали совершать рассылку подчинённым. Мошенники рассказывают работникам министерства об интересе к ним со стороны ФСБ. Детали очередного «развода» Иванова не раскрыла, однако очевидно, что через такую схемы аферисты могли попытаться выманить у доверчивых чиновников деньги.