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Подделка документов

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Январь
Хитрый уфимец получит уголовку за обман инспекторов ГАИ
23 января, 13:56
Октябрь 2024
Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
10 октября 2024, 06:58
Сентябрь 2024
Многоэтажку украли в Башкирии
17 сентября 2024, 04:21
Август 2024
Пара печатей — и ты уголовница
22 августа 2024, 07:02
Чиновник потерял доверие и работу в Башкирии
7 августа 2024, 05:01
Июль 2024
Виновница жуткого ДТП в Башкирии ездила по поддельным правам
Подробности нашумевшей автомобильной аварии в Баймаке во вторник, 16 июля сообщила ГАИ РБ.
16 июля 2024, 13:00
Мошенники украли у Башкирии ₽125 млн
8 июля 2024, 11:06
Мужчина из Башкирии ездил по правам девушки из Московской области
7 июля 2024, 09:40
Февраль 2024
Темная сторона силы искусственного интеллекта
Вымогательство и шантаж, фишинг и телефонные «разводки», обман покупателей и DDoS-атаки — все они преобразились с появлением доступных нейросетей.
26 февраля 2024, 17:47

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