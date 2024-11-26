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Ноябрь
Первые красавицы Уфы: листаем их личные фото
26 ноября, 19:45
Новые названия улиц присвоят в Уфе
24 ноября, 04:00
Октябрь
Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»
7 октября, 11:06
Сентябрь
Многоэтажку украли в Башкирии
17 сентября, 04:21
Живущий полвека в лесу отшельник проголосовал на выборах в Башкирии
8 сентября, 13:51
Хабиров сходил на выборы
8 сентября, 06:11
Август
Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова
Госслужащий решил проверить, как в Башкирии готовятся к выборам, сообщили в пресс-службе главы региона.
10 августа, 05:13
Выборы в Башкирии: кто есть кто
6 августа, 20:09
Июль
Мэр внезапно обратился к жителям Уфы
Сити-менеджер Ратмир Мавлиев просит горожан проголосовать в его Telegram-канале.
19 июля, 11:41
Июнь
Выбрать название новой аллеи предлагают уфимцам
Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев у себя в телеграм-канале запустил голосование о названии новой тропы.
30 июня, 11:24
В Башкирии школьницу из мести записали в террористы
5 июня, 11:10
Апрель
Уфимцы могут выбрать территории для благоустройства
5 апреля, 06:01

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