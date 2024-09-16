«Халяльную» свинину продают в Башкирии

Posted 16 сентября, 19:35
Published 16 сентября, 19:35
Modified 16 сентября, 19:37
Updated 16 сентября, 19:37
На снимке очевидца можно увидеть несколько упаковок с салом, ценник которых указывает на то, что относится продукт к категории «халяль» — то есть к пище, разрешённой к употреблению мусульманам.
Отметим, что поедание свинины и сопутствующих продуктов считается грехом. Сало же чаще всего делают именно из свиного подкожного жира. На происхождение продукта указывает и название фирмы-производителя — «Золотой кабанчик».
Впрочем, едва ли такой обман входил в чьи-либо планы, если только это не являлось злой шуткой сотрудника. Можно предположить, что с большей вероятностью невнимательный работник забыл убрать «халяльный» вкладыш при перемещении товара.