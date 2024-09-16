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Posted 16 сентября, 19:35

Published 16 сентября, 19:35

Modified 16 сентября, 19:37

Updated 16 сентября, 19:37

«Халяльную» свинину продают в Башкирии

«Халяльную» свинину продают в Башкирии

16 сентября 2024, 19:35
Фото: 1MI
Оскорбительную находку обнаружили — если верить соцсетям — в одном из супермаркетов на территории Башкортостана.

На снимке очевидца можно увидеть несколько упаковок с салом, ценник которых указывает на то, что относится продукт к категории «халяль» — то есть к пище, разрешённой к употреблению мусульманам.

Отметим, что поедание свинины и сопутствующих продуктов считается грехом. Сало же чаще всего делают именно из свиного подкожного жира. На происхождение продукта указывает и название фирмы-производителя — «Золотой кабанчик».

Впрочем, едва ли такой обман входил в чьи-либо планы, если только это не являлось злой шуткой сотрудника. Можно предположить, что с большей вероятностью невнимательный работник забыл убрать «халяльный» вкладыш при перемещении товара.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выросли цены на свинину и ряд других привычных продуктов.

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