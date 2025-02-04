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Многоэтажка

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2025
Похитителя ребенка нашли в Уфе
4 февраля, 10:52
2024
Видео. БПЛА прилетел в жилой дом в Татарстане
21 декабря 2024, 05:57
Крысы съедают дома уфимцев
3 ноября 2024, 19:12
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября 2024, 16:12
Многоэтажку украли в Башкирии
17 сентября 2024, 04:21
«Пусть Уфа знает своих „Героев“
Агрессивный мужчина устроил потасовку с купольной камерой наблюдения системы безопасности, сообщила жительница Уфы.
15 июля 2024, 19:45
Неистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии
Плясун проникновенно и шатко танцевал под беспроводную колонку возле скамейки, помахивая розовым пакетом, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
11 июля 2024, 09:28
2023
В Уфе за ТРЦ «Семья» хотят снести жилые дома и построить два 25-этажных дома
Проект планировки квартала размещен на сайте мэрии Уфы.
27 октября 2023, 14:12
Власти разрешили застроить четырехгектарный квартал в Уфе
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление.
19 октября 2023, 10:41
В Уфе юный экстремал прыгнул с крыши многоэтажки на соседний дом
Инцидент произошёл в Сипайлово. Момент экстремального прыжка запечатлел на видео один из очевидцев.
27 августа 2023, 09:13

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