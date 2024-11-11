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Горячая вода

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2024
В Уфе отключили отопление из-за аварии
11 ноября, 07:21
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября, 08:24
Урал оставил Башкирию без горячей воды
16 сентября, 12:27
Уфа осталась без горячей воды
29 августа, 07:02
Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей
12 августа, 05:22
Целые улицы в Уфе остались без горячей воды
17 июля, 12:28
В июне уфимцев ждет массовое отключение воды
4 июня, 19:05
Власти Уфы пообещали не отключать воду и газ одновременно
Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев подписал постановление о подготовке ЖКХ к осени и зиме.
15 мая, 15:44
Поврежденные трубы оставили уфимцев без воды
Администрация Октябрьского района Уфы предупредила об отключении горячей воды. Такое решение пришлось принять из-за повреждения на трубопроводе.
11 апреля, 15:00
В Уфе десятки домов останутся без воды
23 января, 04:17
2023
Выведен из работы: Названа предварительная причина потопа из канализации в Уфе
6 декабря 2023, 08:09
Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов
МУП УИС сообщило, когда и на сколько отключат горячую воду в районе города.
21 августа 2023, 10:18

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