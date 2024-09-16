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Posted 16 сентября, 12:09

Published 16 сентября, 12:09

Modified 16 сентября, 12:12

Updated 16 сентября, 12:12

Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты

Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты

16 сентября 2024, 12:09
Сюжет
Башкирия
За звания лучших точек общепита сражаются свыше 1500 гастрономических концепций из более чем 100 уголков России, сообщают в понедельник, 16 сентября, авторы рейтинга сферы ресторанного бизнеса WhereToEat.

Лучшие рестораны и кафе Уфы и Башкирии, по мнению сервиса WhereToEat, попали в лонг-лист ежегодной премии по локации «Центр». Всего в этом списке — более 300 наименований точек общественного питания широкой географии. Так, в перечне можно увидеть не только кафе и рестораны Уфы, но и заведения в Воронеже, Липецке и Ярославле. Отметим, что рестораны и кафе Казани выделены в отдельный локальный перечень «Татарстан». Башкирия, в свою очередь, попала в ранжир Центрального федерального округа.

В топ-20 ресторанов и кафе Башкирии вошли 19 заведений в Уфе и одно из Стерлитамака. Их перечень можно увидеть на официальном ресурсе оргкомитета Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Центрального федерального округа России 2024 года.

Цены в ресторанах Уфы взлетели выше ₽2000
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