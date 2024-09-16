Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты

Лучшие рестораны и кафе Уфы и Башкирии, по мнению сервиса WhereToEat, попали в лонг-лист ежегодной премии по локации «Центр». Всего в этом списке — более 300 наименований точек общественного питания широкой географии. Так, в перечне можно увидеть не только кафе и рестораны Уфы, но и заведения в Воронеже, Липецке и Ярославле. Отметим, что рестораны и кафе Казани выделены в отдельный локальный перечень «Татарстан». Башкирия, в свою очередь, попала в ранжир Центрального федерального округа.



В топ-20 ресторанов и кафе Башкирии вошли 19 заведений в Уфе и одно из Стерлитамака. Их перечень можно увидеть на официальном ресурсе оргкомитета Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Центрального федерального округа России 2024 года.