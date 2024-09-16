Цены на автомобили делают их роскошью

Posted 16 сентября, 11:41
Published 16 сентября, 11:41
Modified 16 сентября, 11:43
Updated 16 сентября, 11:43
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило долгосрочную модель индексации утилизационного сбора. Новые коэффициенты вступят в силу с 1 октября и будут повышаться ежегодно до 2030 года.
Коэффициенты будут касаться как производителей техники, так и импортёров, однако не затронут физических лиц, ввозящих легкие автомобили для личного пользования с объемом двигателя до 3 литров. В интервью с «Новыми Известиями» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что с введением нового утильсбора стоимость китайских автомобилей возрастет как минимум на 300 тысяч рублей. Это создаст преимущество для российских производителей, которые смогут повышать цены, не улучшая качество своей продукции.
О том, какой динамики ждать от рынка автомобилей — в материале «Новых известий».
Власти Башкортостана приобрели сельскохозяйственную технику на сумму 8 миллиардов рублей, как сообщает Министерство сельского хозяйства республики 11 сентября. Согласно данным отчета, с начала 2024 года было закуплено около 1,72 тысячи единиц техники, что обошлось в 8,1 миллиарда рублей. В эту категорию входят тракторы, комбайны и прочие машины.
Заметим, что в прошлом году на эти цели было выделено больше средств: в аналогичном периоде 2023 года министерство приобрело технику на сумму 9,6 миллиарда рублей. Таким образом, за год закупки сельскохозяйственного оборудования уменьшились почти на 16%.