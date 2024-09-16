Цены на автомобили делают их роскошью

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило долгосрочную модель индексации утилизационного сбора. Новые коэффициенты вступят в силу с 1 октября и будут повышаться ежегодно до 2030 года.



Коэффициенты будут касаться как производителей техники, так и импортёров, однако не затронут физических лиц, ввозящих легкие автомобили для личного пользования с объемом двигателя до 3 литров. В интервью с «Новыми Известиями» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что с введением нового утильсбора стоимость китайских автомобилей возрастет как минимум на 300 тысяч рублей. Это создаст преимущество для российских производителей, которые смогут повышать цены, не улучшая качество своей продукции.