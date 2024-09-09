Коммунальный «челлендж» заставят пройти уфимцев

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В Уфе запланировали массовые отключения абонентов от холодной воды. С неудобствами горожанам придётся столкнуться в грядущий вторник, 10 сентября — терпеть их предстоит четверга, 12 сентября.
Ограничения коснутся многоквартирных домов и других зданий по семи улицам, а также частного сектора. Кроме того, множество адресов останутся на пониженном давлении. С полным их списком можно ознакомиться в публикации на ресурсах главы Кировского района.
Ранее Mkset сообщал о результатах проверки готовности жилого фонда региона к осенне-зимнему отопительному сезону.