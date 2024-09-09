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Published Сегодня, 15:26

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Коммунальный «челлендж» заставят пройти уфимцев

Коммунальный «челлендж» заставят пройти уфимцев

9 сентября 2024, 15:26
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава администрации Кировского района башкирской столицы Илвир Нурдавлятов.Ч

В Уфе запланировали массовые отключения абонентов от холодной воды. С неудобствами горожанам придётся столкнуться в грядущий вторник, 10 сентября — терпеть их предстоит четверга, 12 сентября.

Ограничения коснутся многоквартирных домов и других зданий по семи улицам, а также частного сектора. Кроме того, множество адресов останутся на пониженном давлении. С полным их списком можно ознакомиться в публикации на ресурсах главы Кировского района.

Ранее Mkset сообщал о результатах проверки готовности жилого фонда региона к осенне-зимнему отопительному сезону.

Четверть Башкирии не готова к холодам
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