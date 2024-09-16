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Posted 16 сентября, 13:49

Published 16 сентября, 13:49

Modified 16 сентября, 13:51

Updated 16 сентября, 13:51

Уфимских вдов бойцов СВО сделают психологами

Уфимских вдов бойцов СВО сделают психологами

16 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Это инициатива сделана в рамках пилотного проекта, сообщает попечитель Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер» Валерия Клычкова.

Проект предлагает обучение основам психоанализа в онлайн-формате. В первую очередь, эту возможность смогут использовать вдовы, матери и сёстры погибших бойцов. Однако инициатива не ограничивается только ними: обучение открыто для всех, кто желает оказать помощь женщинам, столкнувшимся с горем.

Проект охватывает четыре региона — Республику Башкортостан, Марий Эл, Калмыкию и Орловскую область. Это сотрудничество направлено на создание сети взаимопомощи и поддержки среди женщин, которые пережили утрату. Как отметила Валерия Клычкова, «можно будет пройти обучение для собственной пользы либо для помощи женщинам, которые потеряли мужей, сыновей».

Как считают специалисты, обучение психоанализу станет не только инструментом для понимания и обработки собственных эмоций, но и возможностью стать опорой для других.

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