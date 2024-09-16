Уфимских вдов бойцов СВО сделают психологами

Проект предлагает обучение основам психоанализа в онлайн-формате. В первую очередь, эту возможность смогут использовать вдовы, матери и сёстры погибших бойцов. Однако инициатива не ограничивается только ними: обучение открыто для всех, кто желает оказать помощь женщинам, столкнувшимся с горем.