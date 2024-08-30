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Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО

Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО

30 августа 2024, 10:22
Фото: Азат Сахабиев
Семья Скоробогатько из Башкортостана решила сделать свой вклад, передав свой верный УАЗ на фронт, сообщает глава Белебеевского района Азат Сахабиев.

Анатолий Скоробогатько и его супруга Венера долго думали над судьбой своего автомобиля. Друзья даже просили их продать машину, но после обсуждения с дочерями семья приняла решение передать УАЗ безвозмездно в зону специальной военной операции.

— Уверен, что переданная машина будет служить верой и правдой нашим ребятам, — отметил Азат Сахабиев.

Как сообщается, «буханка» уже благополучно доехала до места назначения и сейчас проходит процесс переоборудования под БСК (боевая санитарная машина).

Напомним, недавно избранный главой сельского поселения Николаевка Илья Гуляев, узнав о подготовке очередной поездки в зону специальной военной операции (СВО), сразу же предложил свою помощь, отдав свой байк.

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