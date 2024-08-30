Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Анатолий Скоробогатько и его супруга Венера долго думали над судьбой своего автомобиля. Друзья даже просили их продать машину, но после обсуждения с дочерями семья приняла решение передать УАЗ безвозмездно в зону специальной военной операции.
— Уверен, что переданная машина будет служить верой и правдой нашим ребятам, — отметил Азат Сахабиев.
Как сообщается, «буханка» уже благополучно доехала до места назначения и сейчас проходит процесс переоборудования под БСК (боевая санитарная машина).
Напомним, недавно избранный главой сельского поселения Николаевка Илья Гуляев, узнав о подготовке очередной поездки в зону специальной военной операции (СВО), сразу же предложил свою помощь, отдав свой байк.