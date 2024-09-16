mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 10:33

Published 16 сентября, 10:33

Modified 16 сентября, 10:37

Updated 16 сентября, 10:37

Мэра взломали в Башкирии

Мэра взломали в Башкирии

16 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский рассказал о взломе своего акаунта в WhatsApp, 16 сентября.

Алексей Пальчинский стал жертвой злоумышленников, которые, используя его имя, пытаются обмануть людей из его списка контактов. В своем обращении к горожанам он подчеркивает, что эти мошенники действуют по привычной схеме: расспрашивают о личных делах и предупреждают о якобы проводимых проверках Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Это не первый случай подобного рода — в начале сентября аналогичное сообщение поступило от главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, который также столкнулся с проблемами из-за фейкового двойника.

Мэр Уфы рассказал про своего двойника
Узнать подробнее

Алексей Пальчинский призывает жителей не реагировать на сообщения «от него» и сохранять спокойствие — никаких официальных проверок со стороны ФСБ или полиции не проводится.

Читайте также:
Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрдНападение на челябинскую школу: все известное к этому часуУфимцам не будут приходить платежки за капремонт
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Башкортостан#ФСБ#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэр#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Взлом#Инциденты#WhatsApp#Киберпреступность#Алексей Пальчинский
Подпишитесь
Популярное