Мэра взломали в Башкирии

Алексей Пальчинский стал жертвой злоумышленников, которые, используя его имя, пытаются обмануть людей из его списка контактов. В своем обращении к горожанам он подчеркивает, что эти мошенники действуют по привычной схеме: расспрашивают о личных делах и предупреждают о якобы проводимых проверках Федеральной службы безопасности (ФСБ).