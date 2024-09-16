Мэра взломали в Башкирии

Posted 16 сентября, 10:33
Published 16 сентября, 10:33
Modified 16 сентября, 10:37
Updated 16 сентября, 10:37
Алексей Пальчинский стал жертвой злоумышленников, которые, используя его имя, пытаются обмануть людей из его списка контактов. В своем обращении к горожанам он подчеркивает, что эти мошенники действуют по привычной схеме: расспрашивают о личных делах и предупреждают о якобы проводимых проверках Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Это не первый случай подобного рода — в начале сентября аналогичное сообщение поступило от главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, который также столкнулся с проблемами из-за фейкового двойника.
Алексей Пальчинский призывает жителей не реагировать на сообщения «от него» и сохранять спокойствие — никаких официальных проверок со стороны ФСБ или полиции не проводится.