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Участники СВО

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Ноябрь
Бойцы СВО из Башкирии объединились ради святыни
14 ноября, 06:12
Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Танкиста спасли от страданий в Башкирии
24 октября, 10:05
Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области
22 октября, 04:28
Кураист из Башкирии погиб на СВО
21 октября, 18:57
Уфу украсят портретами бойцов СВО
21 октября, 11:00
Уфимский нефтяник стал Героем России
15 октября, 08:46
Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии
8 октября, 06:07
Сентябрь
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Уфимских вдов бойцов СВО сделают психологами
16 сентября, 13:49
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Награду от Путина получил выживший брат
12 сентября, 04:37
Жителей Башкирии просят помочь бойцам рыболовными сетями
3 сентября, 04:38
Август
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии
22 августа, 14:10
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Известный уфимец погиб на СВО
В возрасте 37-лет, спортивный журналист погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщают в соцсетях.
4 августа, 12:22

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