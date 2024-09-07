Задумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в Уфе

Куда плачевнее всё могло закончиться, если бы двигавшийся параллельно пешеход решил чуть поторопиться — его путь как раз пролегал как раз в том участке, где его мог ударить шлагбаум. Самой ограде, впрочем, повезло куда меньше — шлагбауму теперь потребуется ремонт. Виновник ДТП лишь немного поправил ограду и продолжил своё движение, будто ни в чём не бывало.