Задумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в Уфе

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Инцидент попал на кадры камер видеонаблюдения — запись публикует региональный Telegram-канал. Столкновение с оградой, к счастью для самокатчика, вышло довольно «мягким» — горожанин при ударе смог удержаться на платформе двухколёсного транспорта.
Куда плачевнее всё могло закончиться, если бы двигавшийся параллельно пешеход решил чуть поторопиться — его путь как раз пролегал как раз в том участке, где его мог ударить шлагбаум. Самой ограде, впрочем, повезло куда меньше — шлагбауму теперь потребуется ремонт. Виновник ДТП лишь немного поправил ограду и продолжил своё движение, будто ни в чём не бывало.