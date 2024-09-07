mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Задумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в Уфе

Задумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в Уфе

7 сентября 2024, 13:58
Фото: соцсети
В столице Башкирии молодой человек на средстве индивидуальной мобильности так увлёкся своими мыслями, что не заметил шлагбаум прямо перед собой.

Инцидент попал на кадры камер видеонаблюдения — запись публикует региональный Telegram-канал. Столкновение с оградой, к счастью для самокатчика, вышло довольно «мягким» — горожанин при ударе смог удержаться на платформе двухколёсного транспорта.

Куда плачевнее всё могло закончиться, если бы двигавшийся параллельно пешеход решил чуть поторопиться — его путь как раз пролегал как раз в том участке, где его мог ударить шлагбаум. Самой ограде, впрочем, повезло куда меньше — шлагбауму теперь потребуется ремонт. Виновник ДТП лишь немного поправил ограду и продолжил своё движение, будто ни в чём не бывало.

Видео: соцсети

Ранее в Салавате, как сообщал Mkset, байкер врезался в легковушку.

В Башкирии байкер проверил на прочность легковушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницуАвтобусы устроили гонки на выживание за остановку в УфеШкольники-пугала впечатлили Башкирию
#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самокат
Подпишитесь
Пенсионерка из Уфы не может сходить на выборы из-за сломанного лифта
Сегодня, 08:02
Что известно о смертельной аварии с детьми в Башкирии
Сегодня, 09:07
Семейная ссора поставила на уши Башкирию
Сегодня, 07:42
Стыд и позор: уфимские гаишники добрались до родителей нарушителей
Сегодня, 07:30
Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии
Сегодня, 07:08
Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах
Сегодня, 08:44